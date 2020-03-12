Ходатайство о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести» направят президенту РФ
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Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области будет ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Соответствующее постановление депутаты регионального парламента приняли в ходе 28-й внеочередной сессии, состоявшейся в четверг, 12 марта.
Выступая в качестве докладчика по данному вопросу, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на территорию города были перемещены важные производства.
«Пензенские заводы изготавливали авиабомбы, артиллерийские снаряды, детали военных самолетов. Здесь производились легендарные «Катюши». В 17 районах Пензенской области были расположены эвакогоспитали», — отметил он.
Валерий Лидин добавил, что медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» удостоены 13,5 тыс. пензенцев.
«Трудовой подвиг коллектива пензенского велозавода в годы войны был отмечен орденом Ленина, пензенского часового завода — орденом Отечественной войны I степени. За большой вклад в обеспечение Победы в Великой Отечественной войне город Пенза в 1985 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени», — уточнил спикер регионального парламента.
Он обратил внимание на то, что инициативу о присвоении городу почетного звания поддержали 35 общественных организаций, после чего администрация Пензы направила в адрес Законодательного собрания Пензенской области соответствующее предложение.
В результате за то, чтобы обратиться с ходатайством к главе государства, проголосовали все присутствовавшие на сессии депутаты.