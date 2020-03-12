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Ходатайство о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести» направят президенту РФ

14:25 | 12.03.2020 | Общество

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Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области будет ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести».

Ходатайство о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести» направят президенту РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее постановление депутаты регионального парламента приняли в ходе 28-й внеочередной сессии, состоявшейся в четверг, 12 марта.

Выступая в качестве докладчика по данному вопросу, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на территорию города были перемещены важные производства.

«Пензенские заводы изготавливали авиабомбы, артиллерийские снаряды, детали военных самолетов. Здесь производились легендарные «Катюши». В 17 районах Пензенской области были расположены эвакогоспитали», — отметил он.

Валерий Лидин добавил, что медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» удостоены 13,5 тыс. пензенцев.

«Трудовой подвиг коллектива пензенского велозавода в годы войны был отмечен орденом Ленина, пензенского часового завода — орденом Отечественной войны I степени. За большой вклад в обеспечение Победы в Великой Отечественной войне город Пенза в 1985 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени», — уточнил спикер регионального парламента.

Он обратил внимание на то, что инициативу о присвоении городу почетного звания поддержали 35 общественных организаций, после чего администрация Пензы направила в адрес Законодательного собрания Пензенской области соответствующее предложение.

В результате за то, чтобы обратиться с ходатайством к главе государства, проголосовали все присутствовавшие на сессии депутаты.

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