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На набережной «Спутника» планируется создать мемориальную композицию к 75-летию Победы

15:20 | 12.03.2020 | Общество

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Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Мемориальную композицию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, планируется создать на набережной микрорайона «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области.

На набережной «Спутника» планируется создать мемориальную композицию к 75-летию Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проект обустройства общественного пространства, расположенного в непосредственной близости от пересечения улицы Фонтанной и Прибрежного бульвара, представил руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов в ходе круглого стола, состоявшегося в правительстве региона.

Согласно разработанному эскизу, площадка мемориального комплекса будет выполнена в виде круга с вписанным в него пятиугольником. В качестве акцентов по углам намечено разместить пять камней, каждый — с указанием года войны и наиболее значимых событий.

В центре пятиугольника будет находиться вертикальная доминанта — монумент, представляющий собой три символических «штыка», сложенных в «пирамиду». По верху их намечено объединить кольцом с памятной надписью, к которому будет закреплен колокол.

По задумке авторов проекта, монумент будет установлен на холме с круглой площадкой. В центре — под колоколом — разместят подиум для цветочных композиций.

Концепцией предусмотрено озеленение территории вблизи памятного места. Планируется посадить хвойные деревья и кустарники, разбить клумбы. Также будут установлены лавочки.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе холдинга «Термодом», в ходе презентации проект был поддержан. Предполагается, что он будет реализован за счет средств компании.

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