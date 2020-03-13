Под Пензой мужчина оплатил около 100 штрафов ГИБДД, чтобы попасть на свою свадьбу Общество

Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Уроженец Таджикистана, который был зарегистрирован на территории рабочего поселка Мокшан, но фактически там не проживал, оплатил 97 штрафов за нарушения правил дорожного движения, чтобы попасть на собственную свадьбу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

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«Судебными приставами – исполнителями были установлены контактные номера телефонов должника и его родственников, с помощью которых мужчина был извещен о возбужденных исполнительных производствах. Также до него была доведена информация, что в случае неуплаты суммы долга может быть принято решение об объявлении в исполнительный розыск и он будет ограничен в выезде за пределы России. В данном случае это оказалось действенной мерой», — пояснила собеседница агентства, добавив, что мужчина как раз собирался на Родину для заключения брака.

Представитель управления уточнила, что сумма оплаченных штрафов составила 61 тыс. рублей.

«Кроме того, собственник домовладения, в котором на территории Мокшанского района был зарегистрирован должник, устав от постоянных посещений судебных приставов, обратился в суд с заявлением о признании мужчины утратившим право на проживание там и снятии с регистрационного учета», — отметила Яна Загребельная.