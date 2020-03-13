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Почетный гражданин Заречного Борис Гришутин скончался на 84-м году жизни

15:57 | 13.03.2020 | Общество

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Заречный, 13 марта 2020. PenzaNews. Почетный гражданин Заречного Пензенской области Борис Гришутин скончался на 84-м году жизни в пятницу, 13 марта.

Почетный гражданин Заречного Борис Гришутин скончался на 84-м году жизни

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представители администрации, собрания представителей и почетные граждане города выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

«Прощание с покойным пройдет в новом ритуальном зале Заречного 16 марта с 13.00 до 14.00. Борис Гришутин будет похоронен на городском кладбище», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей ЗАТО.

Гришутин Борис Александрович являлся уроженцем Каменского района Пензенской области.

С 1969 по 2006 годы трудился каменщиком, затем бригадиром бригады каменщиков СМУ-1 «Пензенского управления строительства» в Заречном.

За вклад в строительство первой очереди города Заречного Борису Гришутину была присуждена премия Совета министров СССР.

За трудовые успехи, достигнутые при выполнении производственных заданий 10-й пятилетки, в 1981 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1991 году ему было присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР», в 2004-м — почетный гражданин города Заречного.

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