EN
02:40:15 Суббота, 14 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе рыбаков предупредили об опасности выхода на лед

16:30 | 13.03.2020 | Общество

Печать

Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники центра ГИМС главного управления МЧС России по Пензенской области провели на реке Суре в микрорайоне ГПЗ-24 профилактический рейд, в ходе которого предупредили рыбаков об опасности выхода на лед.

В Пензе рыбаков предупредили об опасности выхода на лед

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Даже при уровне в 30 см в связи с установившейся плюсовой температурой воздуха его прочностные характеристики существенно снижаются», — отметил старший инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Андрей Сидоров.

Он добавил, что лед, который выдержал рыбака утром, уже днем может провалиться.

В ходе рейда сотрудники центра призвали рыбаков соблюдать правила безопасности и иметь при себе элементарные средства спасения, включая жилет и веревку.

Каждому рыбаку были вручены памятки, разъясняющие, как действовать, если человек провалился в холодную воду.

Новости партнеров
Читайте также
Почетный гражданин Заречного Борис Гришутин скончался на 84-м году жизни «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» пензенскому «Экспрессу»
День открытых дверей для предпринимателей пройдет в подразделениях Роспотребнадзора Пенза примет чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов
Полицейские из Коми задержали в Пензе подозреваемую в хищении более 600 тыс. рублей Житель Пензы лишен свободы из-за обмана при получении кредита
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама