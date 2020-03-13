В Пензе рыбаков предупредили об опасности выхода на лед Общество

Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники центра ГИМС главного управления МЧС России по Пензенской области провели на реке Суре в микрорайоне ГПЗ-24 профилактический рейд, в ходе которого предупредили рыбаков об опасности выхода на лед.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Даже при уровне в 30 см в связи с установившейся плюсовой температурой воздуха его прочностные характеристики существенно снижаются», — отметил старший инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Андрей Сидоров.

Он добавил, что лед, который выдержал рыбака утром, уже днем может провалиться.

В ходе рейда сотрудники центра призвали рыбаков соблюдать правила безопасности и иметь при себе элементарные средства спасения, включая жилет и веревку.

Каждому рыбаку были вручены памятки, разъясняющие, как действовать, если человек провалился в холодную воду.