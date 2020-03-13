В Пензенской области организован сбор информации о фронтовиках для «Дороги памяти» Общество

Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Военные комиссариаты Пензенской области организовали сбор фотографий жителей региона, принимавших участие в Великой Отечественной войне, для последующего размещения на портале «Дорога памяти», а также в одноименной галерее, которая будет создана на территории парка «Патриот» в Подмосковье, где к 75-летию Победы планируется открыть главный храм Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил военный комиссар региона Анатолий Синельников.

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«Дорожка, ведущая к храму, составляет 1 тыс. 418 шагов, что соответствует количеству дней этой войны. Вдоль этой дорожки будут установлены мультимедийные установки, которые будут показывать фотографии, фронтовые письма и другой материал об участниках Великой Отечественной войны», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 13 марта.

Анатолий Синельников уточнил, что на фронтах воевали свыше 300 тыс. жителей Пензенской области, более 190 тыс. не вернулись домой: примерно 77 тыс. человек погибли в боях, около 93 тыс. пропали без вести, почти 18 тыс. умерли от ран, а еще 1 тыс. 863 скончались в плену.

«В преддверии Дня Победы наш священный долг вспомнить всех поименно», — подчеркнул военный комиссар.

По его словам, на сегодняшний день оцифрованы материалы примерно о 70 тыс. пензенцах, при этом собрано около 4 тыс. фотографий.

Анатолий Синельников обратил внимание на то, что встречаются случаи когда жители самостоятельно загружают информацию о родственниках, а военкомат, не располагая информацией об этом, параллельно проводит такую же работу, в итоге сведения дублируются и расходуется время, которое можно было направить на обработку материалов о других участниках войны.

В связи с этим он обратился с просьбой к жителям, которые самостоятельно добавляли данные на сайты «Дорога памяти» или «Мемориал», сообщить об этом в военкомат по месту жительства.

Военный комиссар пояснил, что наряду с общими данными, включая фамилию, имя, отчество, воинское звание и дату рождения, на интерактивной площадке «Дорога памяти» также могут быть размещены сведения о наградах, благодарностях, сохранившиеся фронтовые письма и другие материалы, которые позволят увековечить память о событиях Великой Отечественной войны.