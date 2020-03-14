В Пензенской области подготовились к пожароопасному сезону в лесах Общество

Пенза, 14 марта 2020. PenzaNews. Необходимая подготовка проведена в Пензенской области в преддверии пожароопасного сезона в лесах. К такому выводу пришли представители департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Рослесхоза.

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«Были проверены лесопожарные станции, а также вся лесопожарная техника и оборудование. Кроме того, проведены мероприятия по контролю за своевременностью утверждения планов тушения лесных пожаров по 16 лесничествам и сводного плана», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.

В ведомстве добавили, что среди прочего проконтролирована работа региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.

«Комиссией подтверждено, что лесопожарная техника находится в исправном состоянии и к работе подготовлена. Межведомственное и межрегиональное взаимодействие по вопросам охраны лесов от пожаров организовано на должном уровне. Соглашения о взаимодействии заключены с соседними субъектами РФ», — сказали в пресс-службе.