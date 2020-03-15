Владимир Мутовкин поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ Общество

Пенза, 15 марта 2020. PenzaNews. Глава города Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 15 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваш труд всегда на виду, от вашего внимания, профессионализма и ответственного подхода к выполнению дела зависят быт, комфорт, уют и настроение горожан. Ваша работа требует высокого уровня ответственности, постоянного освоения новых технологий и методов обслуживания клиентов, а также полной самоотдачи, с чем вы успешно справляетесь», — отметил он.

Владимир Мутовкин поблагодарил пензенцев, работающих в сфере бытового обслуживания населения и на предприятиях ЖКХ, за нелегкий труд, терпение и готовность прийти на помощь людям.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра и новых профессиональных достижений», — сказал глава города Пензы.