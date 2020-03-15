В Пензе почтили память Дмитрия Мутовкина, погибшего в Чечне 20 лет назад Общество

Пенза, 15 марта 2020. PenzaNews. Бойцы отряда мобильного особого назначения (ОМОН) управления Росгвардии по Пензенской области почтили память прапорщика милиции Дмитрия Мутовкина, погибшего в Чечне 20 лет назад.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Сегодня мы отдаем дань уважения погибшему боевому товарищу. Спасибо ему за храбрость и отвагу, проявленные в условиях боевых действий. Низкий поклон родителям, у которых война отняла сына», — сказал командир ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Алексей Шумилов, обращаясь к собравшимся у могилы Дмитрия Мутовкина.

Как сообщает пресс-служба ведомства, личный состав спецподразделения почтил память боевого товарища минутой молчания.

После этого бойцы возложили цветы на его могилу.

Мутовкин Дмитрий Валерьевич родился в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области 17 апреля 1973 года.

С 23 февраля 1994 года проходил службу в органах внутренних дел в должностях милиционера-бойца, командира отделения оперативной роты ОМОН при УВД Пензенской области.

1 марта 2000 года был направлен в пятую по счету командировку в Урус-Мартановский район Чечни.

15 марта 2000 года при проведении оперативных мероприятий в Комсомольском группа, в которую входил Дмитрий Мутовкин, попала в засаду, устроенную бандитами. В считанные минуты несколько человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Применив дымовую завесу, Дмитрий Мутовкин вынес под прикрытие бронетехники двоих товарищей.

В ходе завязавшегося боя был тяжело ранен заместитель командующего войсковой оперативной группы по вооружению Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД полковник Михаил Ревенко. Рискуя жизнью, Дмитрий Мутовкин вместе с командиром группы спецназа под перекрестным огнем противника вынесли Михаила Ревенко в безопасное место.

При возвращении на позиции подразделения Дмитрий Мутовкин получил огнестрельное ранение, но поле боя не покинул. Заняв удобную позицию, он стал прикрывать отход личного состава огнем из пулемета. Помогая раненым бойцам подняться на броню подошедшей боевой машины пехоты и прикрывая их своим телом от вражеского огня, был смертельно ранен в результате выстрела из гранатомета.

Указом президента России прапорщик милиции Дмитрий Мутовкин награжден орденом Мужества посмертно.