Глава Пензы взял на контроль решение проблем, с которыми к нему обратились жители Общество

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Глава города Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин взял на контроль решение проблем, с которыми жители обратились к нему в ходе приема граждан, состоявшегося в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в понедельник, 16 марта.

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Первой свою просьбу озвучила председатель правления товарищества собственников жилья «Родной дом» Татьяна Королева. Она сообщила, что в 2019 году владельцы квартир в доме №139 на улице Суворова в Пензе решили отказаться от услуг АО «Жилфонд Железнодорожного района» и создали ТСЖ, которое до сих пор не может получить документы от прежней управляющей компании.

По ее словам, представитель акционерного общества пытался оспорить законность создания товарищества собственников жилья, Арбитражный суд Пензенской области пришел к выводу об отсутствии оснований для вывода о ничтожности решений, принятых жильцами, в том числе о расторжении договора с АО «Жилфонд Железнодорожного района», но результата это пока не дало.

Владимир Мутовкин отметил, что спорный вопрос должен быть урегулирован при участии представителей Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

«Я так понимаю, что люди на Вашей стороне», — сказал он.

Глава города предложил провести встречу, на которую будут приглашены все заинтересованные стороны, и совместно выработать план дальнейших действий в интересах жителей.

Также в ходе приема граждан в адрес Владимира Мутовкина поступили обращения, касающиеся благоустройства территории вблизи дома №37 на улице Чаадаева, уличного освещения, подбора подходящего помещения для занятий настольным теннисом инвалидов по зрению и других тем.

По всем вопросам даны разъяснения. Ответственным лицам определены сроки для более детального изучения ситуации и принятия конкретных решений.