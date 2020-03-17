В Пензенской области из-за коронавируса будут проводить дезинфекцию транспорта Общество

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Руководители предприятий-перевозчиков получили рекомендации по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции транспорта с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, по окончании каждого рейса будет осуществляться обработка дезинфицирующими средствами поручней, подлокотников кресел, пластиковых частей спинок сидений и других поверхностей.

По окончании рабочей смены, а при длительных маршрутах не менее двух раз в сутки будут проводить влажную уборку салона, проветривание и профилактическую дезинфекцию поверхностей.

Для этого необходимо использовать средства, зарегистрированные в установленном порядке и предназначенные для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.