Жительнице Пензы Клавдии Корнеевой исполнилось 100 лет Общество

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. 100 лет исполнилось жительнице Пензы, ветерану труда Клавдии Корнеевой во вторник, 17 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

С этим событием ее поздравил глава администрации Железнодорожного района города Олег Денисов.

Он передал Клавдии Корнеевой поздравление президента России Владимира Путина, поблагодарил ее за самоотверженный труд на благо Родины и пожелал крепкого здоровья.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Корнеева Клавдия Артемьевна родилась в селе Карповка Сердобского района 17 марта 1920 года.

В 1939 году ее семья переехала в Пензу.

Во время Великой Отечественной войны и после ее окончания Клавдия Корнеева трудилась на велосипедном заводе. Ее стаж составляет 40 лет.

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».