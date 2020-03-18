Свидания в пензенских колониях и СИЗО отменены из-за коронавируса — УФСИН Общество

Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Длительные и краткосрочные свидания обвиняемых и осужденных с родственниками отменены в исправительных учреждениях и СИЗО на всей территории России, в том числе в Пензенской области, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Это следует из сообщения, размещенного на сайте УФСИН России по Пензенской области.

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«Категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС [уголовно-исполнительной системы] с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что при выявлении у содержащихся под стражей лиц симптомов заболевания, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.

Данные меры по предупреждению распространения коронавируса введены с 16 марта в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России.