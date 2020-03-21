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Магазин «Караван» планируется открыть в Заре

12:10 | 22.03.2020 | Общество

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Пенза, 22 марта 2020. PenzaNews. Магазин пензенской сети «Караван» планируется открыть в микрорайоне Заря, удаленном от центра города. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

Магазин «Караван» планируется открыть в Заре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы предоставили еще два земельных участка, на которых предприниматели будут строить магазины. Встретились с «Караваном». «Караван» принял решение о том, что они здесь магазин откроют. Я надеюсь, что до конца года еще один магазин здесь, в Заре, появится», — сказал он в ходе встречи с жителями микрорайона, состоявшейся в минувшую субботу, 21 марта.

Глава администрации Пензы добавил, что власти не имеют возможности побудить предприятия торговли начать работу на той или иной территории.

«Заставить мы никого не можем», — отметил Андрей Лузгин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый сетевой магазин был открыт в микрорайоне Заря города Пензы осенью 2017 года. Им стал «Магнит», работающий в формате «у дома».

Он расположен по адресу: улица Новоселов, 108А.

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