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Отменены дни открытых дверей в налоговых органах Пензенской области

13:05 | 22.03.2020 | Общество

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Пенза, 22 марта 2020. PenzaNews. Дни открытых дверей, которые планировалось провести в налоговых органах Пензенской области 23, 24 марта и 24, 25 апреля с целью информирования граждан о порядке заполнения деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), отменены в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщается на сайте УФНС России по региону.

Отменены дни открытых дверей в налоговых органах Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ответы на интересующие вопросы жители могут получить по телефону горячей линии: 8-800-222-22-22.

Кроме того, на сайте Федеральной налоговой службы создан специальный раздел «Декларационная кампания – 2020», в котором представлена актуальная информация.

Срок подачи декларации по налогу на доходы физических лиц за 2019 год истекает 30 апреля.

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