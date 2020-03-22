В пензенском правительстве нарушили порядок рассмотрения обращений граждан Общество

Пенза, 22 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Пензенской области выявили факт нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в правительстве региона.

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«Проверка показала, что обращение гражданина, содержащее доводы о нарушениях противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства, вопреки требованиям федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при наличии оснований в 7-дневный срок не было направлено для рассмотрения в иные компетентные органы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

«Начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций правительства области [Светлана Серебрякова] оштрафована на 5 тыс. рублей. В целях устранения нарушений, их причин и условий председателю правительства области [Николаю Симонову] внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области», — пояснила представитель прокуратуры.