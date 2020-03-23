Владимир Мутовкин выступил категорически против переименования улицы Терешковой в Пензе Общество

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. Глава города Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин выступил категорически против предложения депутата от КПРФ, первого секретаря обкома ЛКСМ Александра Рогожкина о переименовании улицы Терешковой, названной в честь первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза.

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«Валентина Владимировна Терешкова — человек, известный не только у нас. Она во всем мире известна. [...] Ее заслуги перед нашей страной, перед нашей Родиной, перед обществом бесспорны», — сказал он в ходе встречи с журналистами в понедельник, 23 марта.

Владимир Мутовкин напомнил, что Валентина Терешкова, являясь депутатом Госдумы России, воспользовалась своим правом и предложила поправку к Конституции, которая дает возможность президенту РФ Владимиру Путину на следующих выборах вновь баллотироваться на пост главы государства.

«Как депутат Государственной думы РФ она имеет право на собственное мнение. Она это мнение высказала и аргументировала. [...] Необязательно так ставить вопрос, что если я не согласен с ее мнением, значит, все, что она сделала, надо перечеркнуть и переименовать улицу», — отметил глава города.

Он добавил, что граждане смогут обозначить свою позицию по поправкам в Конституцию в ходе общероссийского голосования, которое планируется провести 22 апреля.

Возвращаясь к предложению о переименовании улицы, Владимир Мутовкин обратил внимание на то, кто именно в гордуме высказал данную идею.

«С этой инициативой выступил у нас молодой депутат Александр Дмитриевич Рогожкин. Я хочу сказать, что, в общем-то, он депутатом еще полгода только всего является и никаким образом себя не сумел зарекомендовать, ничего полезного пока, выдающегося ни для города, ни для страны не сделал, и подвергать сомнению такого человека, как Валентина Владимировна Терешкова, я думаю, у него пока даже морального права нет», — заявил глава Пензы.

Владимир Мутовкин выразил уверенность в том, что в нынешних условиях важно предпринимать усилия по консолидации общества, а не стараться расколоть его.

«У нас были смутные времена, когда людей лишали званий и наград, ими заслуженных. Я бы не хотел, чтобы мы каким-то образом, даже каким-то намеком возвращались к таким временам», — подчеркнул он.

Глава города сообщил, что такой же позиции придерживаются представители многих общественных организаций, которые направили соответствующие обращения в его адрес.