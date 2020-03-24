На фоне распространения коронавируса в Пензе открыт волонтерский центр для помощи гражданам Общество

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Волонтерский центр организован на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, расположенной в здании администрации Пензы, для оказания помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса.

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Как сообщил секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, представители центра готовы доставить продукты питания, лекарства и средства гигиены ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, одиноким пенсионерам и всем тем, кому нужна такая поддержка.

По его словам, работа будет вестись по нескольким направлениям: с одной стороны, активисты будут сами обзванивать подопечных учреждений соцзащиты, а, с другой, — принимать обращения по телефону, после чего волонтеры, обеспеченные медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, доставят все необходимое человеку на дом.

«У нас уже есть списки всех участников войны. Мы в индивидуальном порядке с ними поддерживаем контакт», — сказал лидер пензенских единороссов.

Валерий Лидин пояснил, что предусмотрено тесное взаимодействие с региональным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), министерствами и ведомствами.

«Я хотел бы подчеркнуть, что это не пустые слова. Это будет реальная работа, и мы будем ее выполнять качественно», — отметил он.

По словам Валерия Лидина, волонтерский центр призван объединить различные общественные структуры — к его работе уже подключились представители «Молодой Гвардии Единой России», Общероссийского народного фронта (ОНФ), движения «Волонтеры Победы» и молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области.

Как сообщил региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков, оказание такого рода помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны планировалось организовать еще до появления новой коронавирусной инфекции.

«Я хочу сказать, что у нас и так в этом году должна была выстроиться очень хорошая система работы с ветеранами. За каждым ветераном Великой Отечественной войны у нас будет закреплен «волонтер Победы», который будет периодически звонить ветерану, узнавать о его самочувствии, его потребностях, о том, чем ему помочь. Просто вот эта ситуация заставляет нас более оперативно налаживать эту работу. В любом случае мы бы этот проект запустили в этом году», — сказал он.

По словам депутата Законодательного собрания Пензенской области Яны Куприной, которая будет координировать работу волонтерского центра, он будет действовать столько, сколько этого потребует ситуация.