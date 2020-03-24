В Заре пройдет акция «Сад памяти — сад жизни» Общество

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Основным местом проведения акции «Сад памяти — сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет в Пензе микрорайон Заря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«Планируется высадить более 25 тыс. сеянцев и саженцев сосны, каштана, ясеня, дуба на площади 7,5 га», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, акция состоится 14 апреля.

«В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, работники лесного хозяйства области, студенты, школьники, представители органов власти, волонтеры и все желающие», — отметили в Минлесхозе.