Пензенские МФЦ не изменили режим работы из-за коронавируса Общество

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Офисы государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не изменили режим своей работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом журналистам сообщила директор Надежда Козенко в среду, 25 марта.

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«Режим работы у нас пока все тот же», — сказала она.

Вместе с тем Надежда Козенко обратила внимание на то, что усилены меры профилактики, поскольку сотрудники МФЦ контактируют с большим количеством граждан, в связи с чем находятся в группе риска.

«Постоянно — не реже двух-трех раз [в день] — мы проводим влажную уборку этих помещений, проветривание», — пояснила директор ГАУ «МФЦ».

Она добавила, что сотрудники регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами рабочий стол, ручки и другие предметы, к которым прикасаются они и посетители.

«Маски у каждого есть», — отметила Надежда Козенко.