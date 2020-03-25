EN
20:17:08 Среда, 25 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские МФЦ не изменили режим работы из-за коронавируса

18:30 | 25.03.2020 | Общество

Печать

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Офисы государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не изменили режим своей работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом журналистам сообщила директор Надежда Козенко в среду, 25 марта.

Пензенские МФЦ не изменили режим работы из-за коронавируса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Режим работы у нас пока все тот же», — сказала она.

Вместе с тем Надежда Козенко обратила внимание на то, что усилены меры профилактики, поскольку сотрудники МФЦ контактируют с большим количеством граждан, в связи с чем находятся в группе риска.

«Постоянно — не реже двух-трех раз [в день] — мы проводим влажную уборку этих помещений, проветривание», — пояснила директор ГАУ «МФЦ».

Она добавила, что сотрудники регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами рабочий стол, ручки и другие предметы, к которым прикасаются они и посетители.

«Маски у каждого есть», — отметила Надежда Козенко.

Новости партнеров
Читайте также
На регистрацию брака в ЗАГС из-за коронавируса рекомендовано приглашать не более 10 гостей Губернатор Никитин прокомментировал назначение Васянина своим советником
В Пензе решено не проводить субботник 28 марта В Пензенской области мужчина приговорен к 7 годам колонии за смерть сожительницы
Жительницу Заречного обманули более чем на 70 тыс. рублей при покупке медицинских масок В «Т Плюс» призвали жителей Пензы своевременно оплачивать коммунальные услуги
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама