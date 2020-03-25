Надежда Козенко призвала пензенцев использовать онлайн-сервисы при получении госуслуг Общество

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Директор государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Надежда Козенко в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) призвала жителей региона минимизировать пребывание в офисах МФЦ за счет использования доступных онлайн-сервисов.

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«Есть на сайте «Мои документы» [Penza.mdocs.ru] раздел «Предварительная запись», — сказала она журналистам, добавив, что также действует телефон: +7 (8412) 92-70-00.

По словам Надежды Козенко, запись позволяет сократить количество граждан, одновременно находящихся в одном помещении.

Директор учреждения также напомнила, что многие вопросы можно решить через портал госуслуг, в том числе подать документы на выдачу паспорта гражданина РФ, на замену водительского удостоверения или обратиться за справкой об отсутствии судимости.

Кроме того, Надежда Козенко отметила, что для удобства граждан предусмотрена возможность получения консультаций онлайн — через специальное окно в правом нижнем углу сайта ГАУ «МФЦ», мобильные приложения Viber или WhatsApp.