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В Пензенской области проезд для ветеранов и инвалидов войны будет бесплатным с 3 по 12 мая

12:49 | 26.03.2020 | Общество

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Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Право бесплатного проезда на автомобильном и железнодорожном транспорте будет предоставлено в Пензенской области ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам с 3 по 12 мая. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области проезд для ветеранов и инвалидов войны будет бесплатным с 3 по 12 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документом, на основании которого проезд этих граждан будет бесплатным, является удостоверение, подтверждающее статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Этим же постановлением регионального правительства утвержден порядок предоставления субсидий транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов. Отвечать за эту работу будет управление транспорта Пензенской области.

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