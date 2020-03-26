«Фармация» передала пензенскому отделению ОНФ одноразовые маски и дезсредства Общество

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Компания «Фармация» передала пензенскому региональному отделению Общероссийского народного фронта (ОНФ) дезинфицирующие средства для рук и 500 одноразовых медицинских масок для организации работы активистов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Фото: ОАО «Фармация»

Как сообщил ИА «PenzaNews» генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, решение об оказании благотворительной помощи принято в связи со сложной эпидситуацией.

«В непростых условиях каждый старается оказать поддержку тому, кто в этом нуждается. Общественники вызвались помочь одиноким пенсионерам и маломобильным гражданам, а наша компания решила позаботиться о самих волонтерах», — сказал собеседник агентства.

Предполагается, что переданные «Фармацией» маски и дезинфицирующие средства будут использовать активисты ОНФ и движения «Волонтеры-медики» при оказании помощи находящимся в самоизоляции гражданам, попавшим в группу риска из-за COVID-19.

В частности, добровольцы осуществляют покупку и доставку на дом продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости.

В настоящее время такие волонтерские штабы организованы во всех регионах России.