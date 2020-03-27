Депутат в связи с коронавирусом призвал обратить внимание на занятость подростков в Пензе Общество

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы, член фракции «Единая Россия», директор по стратегическому развитию ООО «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков призвал представителей мэрии обратить внимание на занятость подростков, которые в условиях режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) оказались предоставлены сами себе, поскольку в школах объявлены каникулы, а занятия в кружках и секциях отменены.

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«Мы видим, что профилактические меры по работе с подростками [...] не ведутся», — сказал он в ходе 8-й очередной сессии гордумы в пятницу, 27 марта.

Николай Кузяков предложил нацелить классных руководителей и участковых уполномоченных полиции на разъяснение школьникам, гуляющим вместе на улице, необходимости ограничить личное общение и больше времени проводить дома.

Он также высказал идею об ограничении пребывания большого количества людей в парках, скверах и на улицах, в частности, на Московской, где, несмотря на риск распространения коронавируса, можно увидеть много пензенцев.

В свою очередь глава администрации города Андрей Лузгин проинформировал, что на данный момент в Пензе подтверждено два случая COVID-19, еще три человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, при этом все контактные лица находятся в режиме самоизоляции.

«Процедура выглядит следующим образом: Роспотребнадзор вручает им уведомление о нахождении в самоизоляции, после этого момента у полиции появляется право применять меры административной ответственности к тем, кто его нарушает. У нас по некоторым подъездам эта работа уже ведется», — пояснил он.

Мэр добавил, что пока в Пензе, как и в целом по региону, не принято решение о закрытии парков и скверов, поэтому прогулки, в том числе детей, не запрещены.

Вместе с тем, по словам Андрея Лузгина, важную роль в текущей ситуации играет ответственная позиция граждан, которые должны позаботиться о своем здоровье.

«Относительно здравого смысла: ну вот все мы видим, как наш здравый смысл и наше самосохранение реализуются в данный момент на улице Московской», — отметил он.