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Депутат в связи с коронавирусом призвал обратить внимание на занятость подростков в Пензе

13:13 | 27.03.2020 | Общество

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Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы, член фракции «Единая Россия», директор по стратегическому развитию ООО «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков призвал представителей мэрии обратить внимание на занятость подростков, которые в условиях режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) оказались предоставлены сами себе, поскольку в школах объявлены каникулы, а занятия в кружках и секциях отменены.

Депутат в связи с коронавирусом призвал обратить внимание на занятость подростков в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы видим, что профилактические меры по работе с подростками [...] не ведутся», — сказал он в ходе 8-й очередной сессии гордумы в пятницу, 27 марта.

Николай Кузяков предложил нацелить классных руководителей и участковых уполномоченных полиции на разъяснение школьникам, гуляющим вместе на улице, необходимости ограничить личное общение и больше времени проводить дома.

Он также высказал идею об ограничении пребывания большого количества людей в парках, скверах и на улицах, в частности, на Московской, где, несмотря на риск распространения коронавируса, можно увидеть много пензенцев.

В свою очередь глава администрации города Андрей Лузгин проинформировал, что на данный момент в Пензе подтверждено два случая COVID-19, еще три человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, при этом все контактные лица находятся в режиме самоизоляции.

«Процедура выглядит следующим образом: Роспотребнадзор вручает им уведомление о нахождении в самоизоляции, после этого момента у полиции появляется право применять меры административной ответственности к тем, кто его нарушает. У нас по некоторым подъездам эта работа уже ведется», — пояснил он.

Мэр добавил, что пока в Пензе, как и в целом по региону, не принято решение о закрытии парков и скверов, поэтому прогулки, в том числе детей, не запрещены.

Вместе с тем, по словам Андрея Лузгина, важную роль в текущей ситуации играет ответственная позиция граждан, которые должны позаботиться о своем здоровье.

«Относительно здравого смысла: ну вот все мы видим, как наш здравый смысл и наше самосохранение реализуются в данный момент на улице Московской», — отметил он.

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