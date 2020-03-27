Из-за коронавируса изменены правила въезда иногородних граждан в Заречный Общество

Заречный, 27 марта 2020. PenzaNews. Правила въезда иногородних граждан в Заречный Пензенской области изменены в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Теперь иногородние граждане, въезжающие в Заречный по разовым пропускам или спискам и имеющие загранпаспорта, обязаны их предоставить либо в пакете документов, который подается при оформлении, либо прапорщику на КПП», — сообщили в управлении общественных связей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).

Данная мера введена с целью выявления лиц, которые недавно вернулись из зарубежных поездок и должны соблюдать режим самоизоляции. Пока они не смогут попасть на территорию Заречного.