Замглавы города Пензы предложил разработать программу ремонта дорог в частном секторе Общество

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Заместитель главы Пензы, член фракции «Единая Россия» в городской думе Иван Краснов предложил разработать отдельную программу, предусматривающую ремонт дорог в частном секторе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») удалось добиться значительных успехов на ключевых объектах улично-дорожной сети, которые приведены в соответствие с нормативами, однако состояние проезжей части вдали от магистралей оставляет желать лучшего.

«Порой центральные улицы делаются уже по второму разу за эти пять лет, а вот до частного сектора это доходит кое-где иногда», — сказал Иван Краснов в ходе 8-й очередной сессии пензенской гордумы, состоявшейся в пятницу, 27 марта.

Он отметил, что в Пензе «частного сектора много», поэтому игнорировать интересы граждан, проживающих в индивидуальных домах, нельзя.

«Без этого мы не продвинемся с точки зрения безопасности дорог и вообще уровня жизни в частном секторе», — подчеркнул Иван Краснов, предположив, что в работе над соответствующей программой могли бы принять участие и представители мэрии, и депутаты.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2019 года глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин также поднимал проблему ремонта дорог в частном секторе.

Тогда он предложил предусмотреть в нацпроекте «БКАД» отдельное направление и постепенно приводить в надлежащее состояние дороги в таких микрорайонах.