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Стало известно, как связаться с приставами в условиях отмены личного приема граждан

11:42 | 29.03.2020 | Общество

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Пенза, 29 марта 2020. PenzaNews. Специальные переносные ящики для приема корреспонденции установлены в каждом структурном подразделении управления ФССП России по Пензенской области в связи с временными прекращением личного приема граждан. Об этом сообщил руководитель УФССП России по Пензенской области – главный судебный пристав региона Николай Илькин.

Стало известно, как связаться с приставами в условиях отмены личного приема граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение», — пояснил он.

Николай Илькин добавил, что по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, жители также могут обратиться по телефонам дежурной части и информационного центра управления.

Помимо этого, руководитель управления напомнил о функционировании интернет-приемной на сайте УФССП, банке данных исполнительных производств и личном кабинете стороны исполнительного производства, которые позволяют дистанционно получить ответы на ряд вопросов.

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