Пензенский губернатор подписал постановление о весеннем призыве в армию Общество

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 марта подписал постановление «О проведении в апреле-июле 2020 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению».

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Документом, который опубликован на сайте регионального правительства во вторник, 31 марта, утверждены основной и резервный составы призывной комиссии Пензенской области, а также призывных комиссий муниципальных районов и городских округов.

Министерству здравоохранения Пензенской области предписано возложить персональную ответственность на главных врачей медицинских организаций за качественное, полное и своевременное проведение медобследования граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Министерству культуры и туризма Пензенской области поручено организовать на базе сборного пункта на улице Нейтральной проведение концертов с участием творческих коллективов.

Департамент информполитики и средств массовой информации региона должен доводить до населения сведения о ходе призыва через СМИ.

Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области в период с апреля по июль 2020 года совместно с военным комиссариатом региона необходимо организовать учет граждан, проходивших военную службу по призыву и уволившихся в запас, чтобы максимально использовать возможности по их трудоустройству.

Военному комиссариату Пензенской области рекомендовано провести необходимую работу по организации призыва граждан в армию, а региональному управлению МВД России — по розыску лиц, не исполняющих воинскую обязанность, связанную с призывом на службу, при наличии возбужденного в отношении них уголовного дела.