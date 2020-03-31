Территория у дома №4 на улице Бородина объявлена неблагополучной по бешенству животных Общество

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Территория вблизи домов №4 и №6 на улице Бородина в Пензе, а также №№21К, 25, 25В и 27А на проспекте Строителей объявлена неблагополучной по бешенству животных с наложением карантина на срок два месяца. Соответствующее постановление губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал в минувший понедельник, 30 марта.

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Согласно тексту документа, эпизоотическим очагом по бешенству объявлена одна из квартир дома №4 на улице Бородина.

Постановлением утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных в неблагополучном пункте.

В его рамках планируется, в частности, организовать подворный обход с целью проверки условий содержания собак, кошек, других животных, и выявления больных бешенством.

На срок действия карантина в неблагополучном пункте запрещено проведение выставок собак и кошек, а также торговля домашними животными.

Ожидается, что во время карантина на данной территории будет организован отлов животных без владельцев.