В Пензе провели дезинфекцию общественных пространств Общество

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Масштабная дезинфекция общественных пространств проведена в Пензе во вторник, 31 марта, в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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По словам начальника городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексея Михайлова, специальным раствором, который безопасен для людей и животных, обработаны перильные ограждения, лестничные сходы, поручни и скамейки в местах общего пользования.

«Эти меры необходимы, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции в городе. Продолжительность действия дезсредств — 32 дня», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, дезинфекция проведена на площади имени В.И. Ленина, на улицах Московской и Славы, в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, в скверах, на остановочных павильонах и других территориях.