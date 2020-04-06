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В Пензе две женщины попытались сбежать из-под карантина через балкон

13:52 | 06.04.2020 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Две молодые женщины попытались через балкон на первом этаже покинуть подъезд одного из домов на улице Пролетарской в Пензе, жильцы которого, согласно предписаниям Роспотребнадзора, должны соблюдать режим карантина из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе две женщины попытались сбежать из-под карантина через балкон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Одна — под предлогом забрать вещи из другой квартиры, а вторая — выйти на работу», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что в отношении женщин составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Им грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

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