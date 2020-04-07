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Пензенская область вновь вошла в топ-10 субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом

15:37 | 07.04.2020 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Пензенская область вновь вошла в число десяти субъектов РФ с наибольшим количеством заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) после того, как за сутки диагноз был подтвержден сразу у 19 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России.

Пензенская область вновь вошла в топ-10 субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом

Фото: Стопкоронавирус.рф

Согласно результатам ежедневного мониторинга, с начала апреля Пензенская область вошла в топ-10 субъектов федерации по числу зарегистрированных случаев коронавируса в третий раз: 3-го числа она занимала восьмое место, 4-го — девятое.

5 апреля регион делил 11-е место с Челябинской областью, 6-го числа вместе с Красноярским краем располагался на 13-м.

По состоянию на вторник, 7 апреля, Пензенская и Свердловская области делят восьмое место, в обоих регионах зафиксировано по 51 случаю коронавируса.

Наибольшее число заразившихся в Москве — 5 тыс. 181, в Московской области — 454, в Санкт-Петербурге — 295.

101 случай коронавируса зарегистрирован в Коми, 62 — в Ленинградской области, 61 — в Краснодарском крае, по 56 — в Нижегородской и Брянской.

В целом по стране выявлено 7 тыс. 497 случаев заражения COVID-19, за последние сутки — 1 тыс. 154.

За весь период выздоровели 494 человека, умерли 58.

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