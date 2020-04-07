Оставшийся без посетителей зоопарк Пензы обратился к жителям за помощью Общество

Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Представители зоопарка Пензы, приостановившего работу в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), обратились к жителям с просьбой помочь в приобретении кормов для животных.

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«Природа зоопарка просыпается от долгого зимнего сна и готова к приему гостей, но ситуация, которая сложилась, не очень радостная. Наши питомцы не понимают, почему к ним не приходят гости. Белый грустит без публики на своем выступлении, а лев Симба недоумевает, почему никто не бежит послушать, как он рычит. Но фактом остается другое: наши животные хотят кушать, независимо ни от чего, нуждаются в уходе и обслуживании. И здесь нам очень нужна ваша поддержка», — говорится в сообщении, размещенном на странице пензенского зоопарка в соцсети Facebook.

В нем отмечается, что кормление животных «напрямую зависит от количества посетителей, которые оплатили билет», однако в настоящее время зверинец закрыт для гостей.

В сообщении поясняется, что в сложившейся ситуации все желающие могут перечислить благотворительные пожертвования, не выходя из дома, например, через «Сбербанк Онлайн»: для этого в строке поиска необходимо ввести словосочетание «пензенский зоопарк», после чего реквизиты будут заполнены автоматически, останется лишь указать сумму и примечание «на корм животным».