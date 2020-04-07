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На конкурс президентских грантов поступило более 50 заявок из Пензенской области

18:10 | 07.04.2020 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Более 50 заявок из Пензенской области поступило на второй в 2020 году конкурс президентских грантов.

На конкурс президентских грантов поступило более 50 заявок из Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Максимальную сумму — свыше 54 млн. рублей — запросила автономная некоммерческая организации «Творческое объединение «ПензаХобби», которое возглавляет Людмила Тимакова. Проект предусматривает создание всероссийского ремесленного ресурсного центра «Капля солнца».

Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», исполнительным директором которой является Мария Львова-Белова, подала на конкурс заявку на сумму более 27 млн. рублей с целью создания арт-поместья «Новые берега» для людей с инвалидностью.

Около 10 млн. рублей рассчитывает получить зареченская молодежная общественная организация «Спорт и фитнес», которую возглавляет Андрей Строителев. Эта НКО намерена реализовать проект «Победа-75 — рывок в бессмертие».

В числе прочих на конкурс заявлена инициатива АНО «Центр молодежного сотрудничества», возглавляемой Сергеем Нагорновым, по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыганского населения на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. Запрашиваемая сумма превышает 1 млн. рублей.

Прием заявок на второй в 2020 году конкурс президентских грантов завершился 6 апреля. Их подали свыше 9 тыс. НКО из всех регионов страны. Заявлено рекордное число проектов — свыше 11 тыс.

Итоги конкурса будут подведены в июне.

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