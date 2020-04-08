Ситуация с коронавирусом вскрыла факты теневой занятости в Пензенской области Общество

Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Информация о фактах теневой занятости стала поступать в органы власти Пензенской области после введения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы каждый год проводим работу по легализации трудовых отношений. Каждый год. Каждый год мы говорим о том, что трудовые отношения должны быть оформлены. Вот как раз возникла та ситуация, когда у нас стали четко выявляться именно те организации, те [...] индивидуальные предприниматели, которые не оформляли трудовые отношения со своими сотрудниками», — сказал он в ходе прямого эфира в Instagram в среду, 8 апреля.

Иван Белозерцев отметил, что такие граждане «оказались в трудной жизненной ситуации, как и многие другие».

«Они сегодня вправе рассчитывать на помощь и получить поддержку государства», — пояснил губернатор.