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Ситуация с коронавирусом вскрыла факты теневой занятости в Пензенской области

16:19 | 08.04.2020 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Информация о фактах теневой занятости стала поступать в органы власти Пензенской области после введения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом вскрыла факты теневой занятости в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы каждый год проводим работу по легализации трудовых отношений. Каждый год. Каждый год мы говорим о том, что трудовые отношения должны быть оформлены. Вот как раз возникла та ситуация, когда у нас стали четко выявляться именно те организации, те [...] индивидуальные предприниматели, которые не оформляли трудовые отношения со своими сотрудниками», — сказал он в ходе прямого эфира в Instagram в среду, 8 апреля.

Иван Белозерцев отметил, что такие граждане «оказались в трудной жизненной ситуации, как и многие другие».

«Они сегодня вправе рассчитывать на помощь и получить поддержку государства», — пояснил губернатор.

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