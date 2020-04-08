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Пензенский губернатор прокомментировал предложение разрешить работать салонам красоты

19:55 | 08.04.2020 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе прямой линии в Instagram прокомментировал предложение разрешить работать салонам красоты и парикмахерским, деятельность которых приостановлена с 31 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Пензенский губернатор прокомментировал предложение разрешить работать салонам красоты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если будет эпидситуация нормализовываться, если мы пройдем пик [заболеваемости], тогда будут определенные послабления, но все мы [...] с вами понимаем: без салона красоты, без парикмахерской мы можем сегодня с вами обходиться», — сказал глава региона.

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Он добавил, что абсолютное большинство жителей осознают необходимость введенных в регионе ограничений.

«Надо нам решить самую главную проблему. Это борьба с коронавирусом», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По его словам, в нынешних условиях важно не допустить ситуации, при которой больницы не будут справляться с возросшим потоком пациентов.

«Поэтому давайте-ка мы сегодня пока не будем торопиться», — отметил губернатор.

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