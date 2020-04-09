В 11 районах области и Заречном введен особый противопожарный режим Общество

Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. Особый противопожарный режим по состоянию на 9 апреля введен в Малосердобинском, Бессоновском, Лопатинском, Пензенском, Каменском, Кузнецком, Тамалинском, Шемышейском, Нижнеломовском, Лунинском, Сердобском районах и городе Заречном. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

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«В период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры на дачных участках, в частном жилом секторе и в местах отдыха, сжигать мусор и сухую растительность, проводить огневые работы», — напомнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что для нарушителей предусмотрены штрафы, размер которых составляет для граждан от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

В главном управлении МЧС по региону пояснили, что особый режим введен в связи с наступлением жаркой сухой и ветреной погоды.

«За прошедшие сутки пожарные 25 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора», — уточнили в ведомстве, добавив, что такие вызовы были в Пензе, Пензенском, Наровчатском, Городищенском, Бессоновском, Колышлейском, Спасском, Каменском, Сердобском и других районах.