В Пензенской области созданы электронные версии районных книг памяти Общество

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Электронные версии книг памяти созданы в муниципальных районах и городских округах Пензенской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Эту работу координировал региональный комитет по делам архивов.

«Еще с момента выхода в 1990-е годы десятитомной книги памяти Пензенской области отдельными энтузиастами в школах, учреждениях культуры и муниципальных архивах была начата работа по составлению локальных книг памяти по районам, городам и даже отдельным сельсоветам», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что эта деятельность не носила системного характера, в связи с чем в начале 2019 года было принято решение о создании электронных версий районных книг памяти.

«К юбилейной дате планируется издание печатных версий», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время электронные книги памяти размещены на сайтах администраций городов и районов, школ и учреждений культуры.