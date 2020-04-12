Мэрия Заречного из-за непогоды рекомендовала жителям не выходить на улицу Общество

Заречный, 12 апреля 2020. PenzaNews. Администрация Заречного Пензенской области рекомендовала жителям не выходить на улицу в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Фото: Zarechny.zato.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, обрушившийся на регион снегопад уже привел к негативным последствиям.

«Повалено большое количество деревьев», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что также не исключена вероятность падения других деревьев, поскольку снеговая нагрузка на них велика.

«12 апреля на территории Пензенской области ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям не рекомендуется выходить на улицу, чтобы не подвергать свою жизнь опасности», — подчеркивается в сообщении.