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Бывший главврач кузнецкой больницы Галина Мотькина скончалась на 76-м году жизни

17:35 | 13.04.2020 | Общество

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Кузнецк, 13 апреля 2020. PenzaNews. Галина Мотькина, возглавлявшая больницу в Кузнецке Пензенской области с 1986 по 2007 годы, скончалась на 76-м году жизни в понедельник, 13 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Бывший главврач кузнецкой больницы Галина Мотькина скончалась на 76-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство здравоохранения Пензенской области, администрация кузнецкой межрайонной больницы, медицинская общественность региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Галины Васильевны», — сказали в ведомстве.

Мотькина Галина Васильевна родилась в Кузнецке Пензенской области 11 декабря 1944 года.

С 1950 по 1961 годы училась в средней школе №3 города Кузнецка.

В 1969 году окончила Оренбургский государственный медицинский институт.

После этого устроилась на работу в кузнецкую городскую больницу в качестве участкового врача, с 1974 по 1982 годы занимала должность заместителя главного врача по медицинской части.

В 1982 была назначена главным врачом кузнецкой детской объединенной больницы.

С 1986 года возглавляла кузнецкую городскую больницу.

В 1983 году была награждена знаком «Отличник здравоохранения».

В 1990 году ей было присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

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