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В пензенских магазинах начали снижать цены на имбирь, выросшие на фоне коронавируса

18:54 | 14.04.2020 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Снижение цен на имбирь, выросших на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), отмечается в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

В пензенских магазинах начали снижать цены на имбирь, выросшие на фоне коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начали снижать цены на имбирь, о котором было очень много разговоров. Так, сеть «Атак» уже опустила цену до 700 рублей где-то за 1 кг», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в областном правительстве во вторник, 14 апреля.

Андрей Бурлаков добавил, что также имбирь подешевел в магазинах «Караван».

Кроме того, по его словам, удалось выправить ситуацию с ценами на мясо кур, которые снижены в ряде торговых сетей.

«Компания «Черкизово» в понедельник также на 5% оптовую цену на кур уменьшила, то есть они возвращаются на предыдущий уровень. Причем этот уровень ниже уровня прошлого года», — отметил министр.

Он подчеркнул, что ажиотажного спроса на продукты в Пензенской области нет, трафик покупателей стал существенно ниже.

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