EN
21:45:14 Среда, 15 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 100

Подать заявку на установление судьбы фронтовика теперь можно в режиме онлайн

13:50 | 15.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Жители Пензенской области получили возможность подать онлайн-заявку на установление судьбы родственников, погибших или пропавших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель областного отделения Поискового движения России, заместитель директора школы №37 Лариса Казакова.

Подать заявку на установление судьбы фронтовика теперь можно в режиме онлайн. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Режим самоизоляции — это повод обратиться к семейным архивам, внимательно изучить документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть у нас дома», — отметила она, добавив, что имеющиеся сведения могут существенно облегчить поиск информации в общероссийских базах данных.

По ее словам, заполнить анкету-запрос можно на сайте Поискового движения России, а также на его страницах в соцсетях.

Проект «Судьба солдата» был запущен при поддержке Фонда президентских грантов в 2017 году.

В 2019 году к нему присоединились активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). В канун Дня Победы в 85 регионах были открыты 120 стационарных и мобильных общественных приемных по сбору заявок на поиск информации об участниках Великой Отечественной войны от их родственников. Получено более 4 тыс. обращений.

Новости партнеров
Читайте также
Информация о госпитализации в Мордовии 53 пензенцев не соответствует действительности — МВД Наркосбытчики из Саратова попались в Пензе на краже
Администрация пензенской больницы отреагировала на негативный отзыв в соцсети В Пензе мужчина получил удар ножом в живот
Прокуратура передала следователям материалы проверки по факту пожара в Заре В Кузнецке подтверждено четыре случая коронавируса — мэрия
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement