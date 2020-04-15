Подать заявку на установление судьбы фронтовика теперь можно в режиме онлайн Общество

Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Жители Пензенской области получили возможность подать онлайн-заявку на установление судьбы родственников, погибших или пропавших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель областного отделения Поискового движения России, заместитель директора школы №37 Лариса Казакова.

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«Режим самоизоляции — это повод обратиться к семейным архивам, внимательно изучить документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть у нас дома», — отметила она, добавив, что имеющиеся сведения могут существенно облегчить поиск информации в общероссийских базах данных.

По ее словам, заполнить анкету-запрос можно на сайте Поискового движения России, а также на его страницах в соцсетях.

Проект «Судьба солдата» был запущен при поддержке Фонда президентских грантов в 2017 году.

В 2019 году к нему присоединились активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). В канун Дня Победы в 85 регионах были открыты 120 стационарных и мобильных общественных приемных по сбору заявок на поиск информации об участниках Великой Отечественной войны от их родственников. Получено более 4 тыс. обращений.