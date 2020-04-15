Прокуратура передала следователям материалы проверки по факту пожара в Заре Общество

Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Материалы прокурорской проверки, проведенной по факту пожара в микрорайоне Заря города Пензы, где 5 апреля на протяжении нескольких часов горела сухая трава, переданы следователям для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что на земельных участках, прилегающих к микрорайону Заря города Пензы, покос и уборка травянистой растительности органом местного самоуправления регулярно не проводились, опашка территории по всему периметру не выполнялась. В связи с бездействием работников администрации Октябрьского района Пензы главе этого органа местного самоуправления [Евгению Гусейнову] внесено представление, которое находится на рассмотрении», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе проверки также выяснилось, что должностные лица мэрии Пензы проигнорировали информацию главного управления МЧС России по Пензенской области о необходимости введения на территории города особого противопожарного режима и дополнительных требований безопасности.

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«Особый противопожарный режим на территории Пензы был введен только 10 апреля 2020 года. В связи с ненадлежащей реализацией полномочий главе администрации города [Андрею Лузгину] внесено представление, которое находится на рассмотрении», — добавила Светлана Артамонова.

Она отметила, что непринятие должностными лицами мэрии мер пожарной безопасности привело к возгоранию на прилегающей к жилому микрорайону территории, в связи с чем в произошедшем усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Старший помощник прокурора региона уточнила, что по материалам прокурорской проверки в настоящее время проводится доследственная проверка.

Светлана Артамонова пояснила, что, помимо этого, представление внесено начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области.