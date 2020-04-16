Марина Тарасова стала общественным представителем АСИ в Пензенской области Общество

Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Руководитель специальных проектов АО «Корпорация развития Пензенской области» Марина Тарасова стала общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) в регионе по направлению «Социальные проекты».

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В целом в стране по итогам открытого конкурсного отбора определены 60 общественных представителей АСИ по направлениям «Предпринимательство и технологии», «Образование и кадры», «Социальные проекты» и «Городское развитие».

«Мы утвердили первую часть выбранных кандидатов. Они наиболее активно проявляли себя в практических заданиях и выполнили все требования агентства в ходе отбора. Второй волной назначений, которая ожидается в мае, планируем утвердить общественных представителей из числа работавших в этой должности ранее, но по другим направлениям, а также новых лиц», — пояснил заместитель генерального директора – сетевой директор АСИ Георгий Белозеров.

Как сообщает пресс-служба АСИ, приоритетами работы общественных представителей являются продвижение инициатив, взаимодействие с партнерами и целевыми сообществами.

Ожидается, что 21 апреля состоится пресс-конференция новых общественных представителей АСИ в онлайн-формате, в ходе которой будут представлены планы работы в регионах.