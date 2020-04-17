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Около 200 работ поступило на конкурс «Память и гордость в сердцах поколений»

14:48 | 17.04.2020 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Около 200 заявок поступило на конкурс творческих и научно-исследовательских работ «Память и гордость в сердцах поколений», организованный Законодательным собранием Пензенской области и молодежным парламентом.

Около 200 работ поступило на конкурс «Память и гордость в сердцах поколений». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Более 150 из них размещены на сайте Заксобрания.

Активность проявили учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, воспитанники учреждений дополнительного образования, а также представители старшего поколения.

Конкурс «Память и гордость в сердцах поколений» стартовал в Пензенской области 1 января 2020 года. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники могут подать творческие работы — рисунки, стихотворения, эссе, видеосюжеты и музыкальные произведения; научно-исследовательские; а также выставочные материалы.

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