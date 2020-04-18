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В Пензе активизированы работы по дезинфекции общественных пространств

12:08 | 18.04.2020 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2020. PenzaNews. Работы по дезинфекции общественных пространств активизированы в Пензе с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В Пензе активизированы работы по дезинфекции общественных пространств

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в субботу, 18 апреля, обработаны территории скверов и зеленых зон на улицах Лермонтова, Московской, Славы, Пушкина и на площади имени В.И. Ленина.

Также специалисты провели дезинфекцию остановок и входных групп на проспектах Победы и Строителей, на улицах Циолковского, Аустрина, Ленинградской, Попова, Мира, Окружной, Кирова, Тернопольской и Рахманинова.

Организацией работ занимается городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Применяется раствор, который безопасен для людей и животных. Продолжительность его действия составляет 32 дня.

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