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В Пензе из-за коронавируса на Пасху сократили число рейсов общественного транспорта

10:40 | 19.04.2020 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. Число рейсов общественного транспорта существенно сокращено в Пензе в воскресенье, 19 апреля, когда православных христиане отмечают праздник Пасхи.

В Пензе из-за коронавируса на Пасху сократили число рейсов общественного транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Меры призваны предупредить распространение коронавирусной инфекции в Пензе. В регионе объявлен режим повышенной готовности, жителям необходимо соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что в течение суток на линию выйдет примерно 30% автобусов, маршруток и троллейбусов от нормы рабочего дня.

«При этом движение общественного транспорта будет обеспечено преимущественно в утренние и вечерние часы для подвоза горожан к рабочим местам и обратно. Интервал движения утром и вечером составит 15–20 минут, в остальное время — 25–30 минут. Тем, кто в силу обстоятельств не может отложить поездки, при их планировании рекомендуется использовать приложение «Умный транспорт» или портал 58bus.ru», — пояснили в администрации Пензы.

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