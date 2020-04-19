В Пензе из-за коронавируса на Пасху сократили число рейсов общественного транспорта Общество

Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. Число рейсов общественного транспорта существенно сокращено в Пензе в воскресенье, 19 апреля, когда православных христиане отмечают праздник Пасхи.

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«Меры призваны предупредить распространение коронавирусной инфекции в Пензе. В регионе объявлен режим повышенной готовности, жителям необходимо соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что в течение суток на линию выйдет примерно 30% автобусов, маршруток и троллейбусов от нормы рабочего дня.

«При этом движение общественного транспорта будет обеспечено преимущественно в утренние и вечерние часы для подвоза горожан к рабочим местам и обратно. Интервал движения утром и вечером составит 15–20 минут, в остальное время — 25–30 минут. Тем, кто в силу обстоятельств не может отложить поездки, при их планировании рекомендуется использовать приложение «Умный транспорт» или портал 58bus.ru», — пояснили в администрации Пензы.