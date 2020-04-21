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В Пензе ожидается снег

12:39 | 21.04.2020 | Общество

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Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Ухудшение погодных условий, включая выпадение осадков в виде снега, прогнозируется в Пензе в предстоящие двое суток. Об этом сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов.

В Пензе ожидается снег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«22 и 23 апреля в Пензе ожидается снег, усиление ветра до 12–18 метров в секунду, местами — до 20 метров в секунду», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии Пензы.

В связи с этом глава горадминистрации Андрей Лузгин поручил подготовить технику и обеспечить дежурство сотрудников муниципальных унитарных предприятий «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство города Пензы» для ликвидации возможных последствий непогоды.

Также он распорядился предупредить управляющие компании, сообщает пресс-служба мэрии.

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