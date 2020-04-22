Сотрудники пресс-службы пензенского УМВД запустили флешмоб против мошенников Общество

Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники пресс-службы управления МВД России по Пензенской области запустили флешмоб под девизом «Хватит кормить мошенников».

Фото: 58.мвд.рф

Они сфотографировались с листами бумаги, на которых написано: «В 2020 году пензенцы уже перевели мошенникам более 18 млн. рублей», «Хватит кормить мошенников!», «Берегите деньги! Не верьте незнакомцам!», «Хватит называть им коды и пароли!»

«Пресс-служба пензенской полиции каждый день напоминает о том, как действуют злоумышленники и как избежать обмана. На официальном сайте регионального управления МВД, страницах в социальных сетях и в телевизионных новостях эту информацию видят десятки тысяч человек. Большинство из них в курсе, как распознать мошенников на первых секундах разговора, и не оставляют им ни единого шанса обмануть себя. Однако если судить по сводкам происшествий, многие пензенцы сохраняют удивительную доверчивость», — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой УМВД России по Пензенской области.

В нем выражается надежда на то, что данный флешмоб, к которому могут присоединиться все желающие, позволит в очередной раз обратить внимание жителей на проблему мошенничества.