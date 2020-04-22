EN
19:20:11 Среда, 22 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 58 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 196

Сотрудники пресс-службы пензенского УМВД запустили флешмоб против мошенников

14:28 | 22.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники пресс-службы управления МВД России по Пензенской области запустили флешмоб под девизом «Хватит кормить мошенников».

Сотрудники пресс-службы пензенского УМВД запустили флешмоб против мошенников

Фото: 58.мвд.рф

Они сфотографировались с листами бумаги, на которых написано: «В 2020 году пензенцы уже перевели мошенникам более 18 млн. рублей», «Хватит кормить мошенников!», «Берегите деньги! Не верьте незнакомцам!», «Хватит называть им коды и пароли!»

«Пресс-служба пензенской полиции каждый день напоминает о том, как действуют злоумышленники и как избежать обмана. На официальном сайте регионального управления МВД, страницах в социальных сетях и в телевизионных новостях эту информацию видят десятки тысяч человек. Большинство из них в курсе, как распознать мошенников на первых секундах разговора, и не оставляют им ни единого шанса обмануть себя. Однако если судить по сводкам происшествий, многие пензенцы сохраняют удивительную доверчивость», — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой  УМВД России по Пензенской области.

В нем выражается надежда на то, что данный флешмоб, к которому могут присоединиться все желающие, позволит в очередной раз обратить внимание жителей на проблему мошенничества.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на 10 тыс. рублей оштрафована женщина, сбежавшая из-под карантина Под Пензой женщина лишилась 1,7 млн. рублей в надежде узнать причину неудач в личной жизни
МТС помогла организовать удаленную работу сотрудников пензенского филиала IBS Житель Пензы оштрафован за комментарий в соцсети
В Пензенской области проведено более 21 тыс. тестов на коронавирус В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением находятся около 2,6 тыс. человек
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement