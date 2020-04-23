В Пензе 95-летнему ветерану вручен паспорт гражданина России Общество

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации ветерану Великой Отечественной войны Степану Рыговану, который летом 2019 года переехал из Украины в Пензу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, торжественное мероприятие было решено провести в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 96-летия ветерана.

«В связи с действием режима самоизоляции [из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции] полицейские приехали домой к пожилому человеку и передали ему документ с соблюдением всех необходимых предосторожностей, вызванных эпидемиологической обстановкой», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что сотрудники управления поблагодарили Степана Рыгована за многолетний труд и службу во благо Отечества, поздравили его с предстоящим Днем Победы и пожелали ему крепкого здоровья.

«В преддверии 75-летия Победы решением управления МВД России по Пензенской области в гражданство Российской Федерации приняты три ветерана Великой Отечественной войны», — отметили в пресс-службе.