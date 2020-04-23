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В Пензе 95-летнему ветерану вручен паспорт гражданина России

16:12 | 23.04.2020 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации ветерану Великой Отечественной войны Степану Рыговану, который летом 2019 года переехал из Украины в Пензу.

В Пензе 95-летнему ветерану вручен паспорт гражданина России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, торжественное мероприятие было решено провести в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 96-летия ветерана.

«В связи с действием режима самоизоляции [из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции] полицейские приехали домой к пожилому человеку и передали ему документ с соблюдением всех необходимых предосторожностей, вызванных эпидемиологической обстановкой», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что сотрудники управления поблагодарили Степана Рыгована за многолетний труд и службу во благо Отечества, поздравили его с предстоящим Днем Победы и пожелали ему крепкого здоровья.

«В преддверии 75-летия Победы решением управления МВД России по Пензенской области в гражданство Российской Федерации приняты три ветерана Великой Отечественной войны», — отметили в пресс-службе.

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